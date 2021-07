A Juíza da 1ª Vara do Juizado Especial Cível da comarca de Cacoal, Anita Magdelaine Perez Belem, foi contemplada com o título “Amigo da PM”.

A honraria foi concedida pelas mãos do Comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, João Carlos Rodrigues Matos e pelo Comandante Geral da Polícia Militar Coronel PM Alexandre Luís de Freitas Almeida.

Segundo a magistrada, “receber a honraria de uma instituição de elevada reputação, como é o caso do Batalhão da Polícia Militar, mostra a grande aproximação das duas instituições públicas de elevada confiabilidade da população e compromissadas com a sociedade. É uma honra receber o certificado de ‘Amigo da PM’. Nos dias de hoje temos a tecnologia a nos exigir agilidade, eficácia dos serviços públicos e integração entre as instituições, eis que os tempos são de vida acelerada, de uma sociedade voraz. No entanto, há uma década na gestão da unidade dos Juizados Especiais de Cacoal, a peculiaridade especial do juízo, sempre foi a de manter proximidade com as demais instituições públicas que prestam serviços essenciais à sociedade, tais como a Segurança Pública em Cacoal, 4º Batalhão da Polícia Militar por intermédio de seus seguidos Comandantes, e com eles ajustar ações e formas de esclarecer e fazer cumprir as leis e procedimentos”, assevera a magistrada, para alinhar pelo contato pessoal quais as melhores dinâmicas a serem adotadas, quais as dificuldades que cada setor ou instituição está a enfrentar em dado momento.

Durante a pandemia do Covid-19 essa proximidade contribuiu efetivamente no atendimento ágil e efetivo para que, centenas de cestas básicas e a prestação de serviços comunitários na sede do Batalhão, e outras entidades sociais, fossem destinadas e realizadas rapidamente.

A obtenção dos recursos provenientes das verbas de prestação pecuniária, concedidas pelo Poder Judiciário de Rondônia, levou ainda à confecção de equipamento de proteção individual (EPI), do tipo máscara de proteção facial, compra de álcool gel e cestas básicas entregues à Patrulha Maria da Penha e distribuídas às famílias em estado de vulnerabilidade econômica. “Juntos, seguimos aprimorando e lapidando ações para cumprir nossa missão”, complementa a magistrada.

Para o comandante do 4º BPM, João Carlos Rodrigues Matos, “a Draª Anita Magdelaine Perez Belém sempre foi uma grande parceira da Polícia Militar. Seu trabalho em prol da Segurança Pública, através dos órgãos e instituições que representa, foram o diferencial na elevação da qualidade de vida da população pertencente à região do café”.

Na ocasião, a magistrada conheceu as instalações do 4º Batalhão, os agentes policiais explicaram sobre o funcionamento da unidade, bem como as ações e resultados obtidos com a implementação da Central de videomonitoramento e as atuações do Canil. Ambas atividades são consideradas como segmentos de referência na Segurança Pública do Estado e com as atividades fortalecidas por meio do apoio do Poder Judiciário para a manutenção e melhorias. A parceria entre a Polícia Militar e o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia tem refletido no alto nível de eficácia e pontualidade no combate ao crime na região.

O título “Amigo da PM” é uma homenagem concedida as personalidades civis, instituições e autoridades que tenham prestado relevantes serviços e contribuições à Corporação. A honraria é uma forma de reconhecer e recompensar os esforços destes agentes para assegurar a promoção do trabalho exercido pelos policiais militares nas ações de combate ao crime; no controle da violência; na promoção da cidadania; e na proteção da sociedade e do patrimônio público.