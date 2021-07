Após afastamento da presidente Eliane Riter, foi realizada uma assembleia geral no último dia 23, para a formação de uma nova diretoria do Sindicato do Trabalhadores Rurais de Chupinguaia e Vilhena (STTR). Agora até março de 2023, Clarinda Maximino da Silva estará à frente da presidência.

Segundo Clarinda houve uma eleição em março de 2019, no qual a antiga presidente enceraria suas atividades em março de 2023, porém devido a problemas pessoais ela teve que se ausentar do cargo. Por não ter vice, Clarinda assumiu a cadeira, isso, seguindo as regulamentações do estatuto do sindicado que define que na falta de um vice a secretária-geral fica à frente do cargo.

Clarinda é membro do STTR desde 2013 e esta é a primeira vez que assume a presidência em Vilhena, porém já atuou como presidente em Paranaíta (MT).

Com a assembleia, agora a nova mesa diretora é composta por Teofilo Santana (vice-presidente), Anderson dos Santos Garcia (secretário de finanças), Mari Janes Correa (secretária-geral), Laureci Martins Elidio (secretária de mulheres), Valquiria Francelino de Assis Vilela (secretária de políticas sociais), Estela Regina Inácio Pagani (secretária de jovens), Suzana Pereira (secretária de formação), Miraci Pinheiro (secretário de meio ambiente) e Genilson Pereira Mota (secretário agrícola).

“Há muitos desafios para que possamos enfrentar juntos. Buscaremos meios junto a Fetagro e Contag. As demandas são muitas, hoje estamos sendo barrados pelo novo governo, mas estamos aqui para buscar junto aos deputados estaduais e federais, e assim poder para levar um trabalho de qualidade a todos”, declarou ela.

De acordo com a presidente, um dos principais projetos de trabalho em sua gestão é o de agilizar os meios legais para que os trabalhadores possam ter sua terra.