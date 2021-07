O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), entregou mais de 10 mil toneladas de calcário para 318 produtores de leite da agricultura familiar, nesta ano de 2021. A ação faz parte do Programa “Mais Calcário”, que visa fortalecer a cadeia leiteira do Estado com o transporte gratuito do insumo. Todo o recurso investido no Programa é proveniente do Fundo de Investimento e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira de Rondônia (Proleite).

A entrega gratuita do calcário é realizada em parceria com a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e prefeituras municipais. A meta da Seagri para 2021 é beneficiar mais de dois mil produtores de leite da agricultura familiar, dos 52 municípios de Rondônia, com o transporte gratuito de 50 mil toneladas.

De acordo com o secretário da Seagri, Evandro Padovani, o objetivo do programa é fazer com que o calcário chegue até as propriedades dos produtores da agricultura familiar, que trabalham com gado de leite e que tenham dificuldades para pagar o valor do frete do calcário. “Com o calcário nas propriedades, serão recuperados cerca de 16 mil hectares de áreas de pastagens degradadas, contribuindo com a melhoria da qualidade do solo, das pastagens, além de alavancar a produção leiteira no Estado e fortalecer a renda do produtor”, disse.

Para o produtor Romeu Bortolan, de Alvorada do Oeste, a aplicação do calcário irá ajudar a melhorar a qualidade da terra. Atualmente, ele possui 90 vacas leiteiras na mangueira que produzem, por dia, cerca de 450 litros de leite. No período chuvoso, a produção é de até 800 litros. “O calcário já chegou aqui na minha propriedade e nós vamos aplicar agora na terra para melhorar a qualidade do milho, porque ele retira a acidez do solo, e dará um bom resultado. Nós preparamos a silagem em janeiro para alimentar nosso gado nessa época de seca. Agradeço ao governador Marcos Rocha pelo apoio e o empenho de toda a equipe da Seagri e Emater porque nós precisamos dessa parceria”, contou o produtor.

PROGRAMA

O Governo de Rondônia, por meio da Seagri e Emater, disponibilizou no mês de junho a abertura de novas inscrições para os produtores de leite interessados em adquirir o frete gratuito para o transporte de calcário.

O produtor que tenha interesse em participar do programa deve procurar o escritório local da Emater e apresentar documentos de identificação, Declaração de Aptidão ao Pronaf (Dap), comprovante de aquisição do calcário, análise de solo da propriedade, com validade de no máximo um ano, e certidão em conjunto assinada pelo técnico da Emater declarando que é produtor de leite. Após realizar a inscrição, a Emater encaminhará toda a documentação para a Seagri que irá processar e incluir o produtor na rota do transporte de calcário.