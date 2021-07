Consolidada como aliada do Poder Judiciário, a tecnologia tem sido fundamental não apenas para a manutenção das atividades da Justiça como para a solução de conflitos por meio da conciliação.

E foi assim que terminou um litígio na Comarca de Colorado do Oeste, que já durava cerca de um ano e oito meses, mesmo uma das partes residindo na Inglaterra.

O conflito girava em torno de uma cobrança no valor de um cheque no valor aproximado de R$ 3 mil. A requerida havia pago apenas parte do valor, restando uma quantia de R$ 1,6 mil. Ao localizar a requerida, que atualmente mora em Londres, o Núcleo de Conciliação e Mediação de Colorado do Oeste, promoveu audiência realizada pelo aplicativo WhatsApp e pôs fim ao litígio, com acordo entre as partes. Diariamente os Centros Judiciários de Solução de Conflitos, (Cejuscs), têm promovido audiências para viabilizar acordos como esse.

Com a implantação do Cejusc digital no Tribunal de Justiça de Rondônia, e a utilização das ferramentas virtuais pelos respectivos servidores, a tendência é que casos assim se tornem cada vez mais comuns, bem como a resolução de conflitos para que os meios alternativos alcancem os lugares mais longínquos possíveis, evidenciando que a distância não é mais impedimento para a celebração de acordos.

A campanha, em prol da conciliação, idealizada e realizada anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça, desde 2006, envolve os tribunais de Justiça, tribunais do Trabalho e tribunais federais.