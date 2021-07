Em uma solenidade bastante concorrida na manhã de terça-feira 27, no auditório do Teatro Municipal, o prefeito Adailton Fúria recepcionou calorosamente o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PSL).

Estiveram presentes na reunião, além do anfitrião e convidado, o vice-prefeito Cássio Gois, o presidente da Câmara João Paulo Picheck, a maioria dos vereadores, além de secretários municipais e a primeira-dama Joliane Tamires Duran Simões e outros representantes da administração pública.

Em seu discurso, o deputado do PSL afirmou que, além desse valor de R$ 3.455.508,00 liberado hoje para o município, ele irá destinar mais verbas até o fim do ano, pois o seu compromisso é trabalhar pelos 52 municípios do Estado, onde ele teve votos, e Cacoal é uma das localidades com expressiva votação. “É justo que este município seja contemplado com recursos compatíveis com a sua importância no cenário do Estado”, disse.

Já se antecipando ao “Dia do Agricultor”, que acontece no dia 28, o deputado Coronel Chrisóstomo falou da importância da agricultura e do agronegócio de um modo geral para o desenvolvimento de Rondônia. “O homem que tem calo na mão constrói a riqueza desta nação”, enfatizou.

O deputado afirmou ainda que cobra para que a União respeite e valorize Rondônia, que tem importância enorme, e não se cansa de falar sobre a força do agronegócio e do espírito empreendedor do povo. Na Tribuna da Câmara, ele diz que sempre exige que o Estado seja tratado nas mesmas condições dos demais.

O prefeito Adailton Fúria, por sua vez, enfatizou a importância dessa parceria do município com a bancada de Rondônia e enalteceu o trabalho do Coronel Chrisóstomo em favor de Cacoal e região. “Esses recursos que foram liberados hoje vão nos permitir atender a importantes demandas da população, em vários setores da administração pública”, concluiu o prefeito.