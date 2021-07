Quem conhece a política atual de Cacoal certamente sabe muito bem que é Jabá Moreira. Político muito polêmico e crítico, Moreira foi vereador na legislatura passada na “Capital do Café” e ficou conhecido pelo padrão de exigência com que cobrava o Executivo na gestão do Município, revelando também ser um profundo conhecedor do funcionamento da máquina pública.

Seu mandato foi marcado por muitas ações, e muita controvérsia. Foi candidato a prefeito em Cacoal nas eleições do ano passado, ficando na terceira colocação.

Moreira visitou Vilhena na última semana a fim de “ver para crer se o Japonês era mesmo tudo isso que falavam a respeito dele nos grupos de WhatsApp, e se suas próprias postagens eram apenas propaganda enganosa”, disse à reportagem do Extra de Rondônia, em entrevista feita nesta segunda-feira, 26.

Jabá disse que ficou muito impressionado com o que encontrou no Portal da Amazônia. “Vi uma Vilhena renovada, com mudança significativa, tanto é que até criei um bordão para me referir a cidade, que é ‘do Japonês pra cá’. Encontrei uma cidade onde o progresso, a organização, o bom uso dos investimentos públicos e o desenvolvimento em ação estão presentes em todos os lugares por onde andei”, destacou.

O ex-vereador esteve em Vilhena na sexta-feira, 23, ocasião em que o governador Marcos Rocha cumpria agenda na cidade, e teve oportunidade de participar de várias atividades, conhecendo também o setor produtivo. “Fiquei muito impressionado com o sucesso do programa ‘Balde Cheio’, com as lavouras de produção de melão, coisa que eu nem imaginava que havia aqui em Rondônia, assim como nas propriedades de cultivo de algodão. O setor produtivo de Vilhena é algo muito impressionante, e percebe-se a ação a presença da administração municipal nas atividades”, afirmou.

Ainda sobre o setor, ele participou de encontro do govenador com empresários do meio, tanto os grandes produtores quanto os empreendedores da agricultura familiar, e achou positivo a atenção que as autoridades dispensaram tanto a uns quanto a outros. “Percebo que há da parte dos gestores locais ações que contemplam tanto um lado quanto o outro, e isso é positivo”, observa.

Sobre o desenvolvimento urbano, Jabá gostou muito de ver as obras de pavimentação, que devem ter um avanço ainda mais significativo com a usina de asfalto, os investimentos na recuperação de áreas degradadas, transformando em logradouros públicos, iluminação de led, revitalização da Avenida Tancredo Neves e o novo programa de coleta de lixo na cidade, que será totalmente transformado a partir de agora, com a entrega dos 1,5 mil containers para lixo, com enfoque para desenvolver a reciclagem.

“Esta ação do governo federal, através do Ministério do Meio Ambiente, de investir em Vilhena num projeto de tal dimensão dá a medida do quanto o prefeito vilhenense é respeitado e tido como gestor confiável e competente. Tenho certeza que isso colocará Vilhena num outro patamar, e tornará a cidade um referência regional no setor de destinação de resíduos de forma sustentável”, acredita Jabá.

Resumindo, o político cacoalense disse que “valeu a pena ter pago para ver, e saí de Vilhena feliz e muito satisfeito por ver que temos novas lideranças políticas no Estado comprometidas com a comunidade em todos os sentidos, e fazendo gestão de alta qualidade”, encerrou.