Na noite de segunda-feira, 26, dois homens foram presos praticando caça ilegal em uma área de mata preservada, no km 54 da BR-364, em Vilhena.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma equipe da Polícia Ambiental realizava patrulhamento pelo local, devido terem recebido denúncias de que estaria ocorrendo na área a prática de caça e pesca ilegal, quando se depararam com um veículo modelo Santana e decidiram realizar abordagem a este, onde seguiam duas pessoas.

Ao serem questionados sobre o que faziam no local, de pronto os ocupantes do carro confessaram estar praticando caça e que inclusive tinha abatido uma paca, que foi encontrada dentro do veículo juntamente com 2 espingardas , 1 rifle e 156 munições.

Como afirmaram não possuir liberação para realizar a referida prática e somente uma das armas era registrada, os envolvidos receberam voz de prisão e foram apresentados na delegacia da Polícia Civil para o registro do caso.