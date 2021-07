Nem todos os fornecedores de software de cassino online dedicam tempo para garantir que os seus jogos de azar são compatíveis com criptomoedas. Alguns ainda estão um pouco nervosos sobre o assunto. No entanto, a maioria dos principais fornecedores já deu o salto. Dado que agora você pode escolher entre muitos slots e desenvolvedores diferentes, quais jogos são os melhores para garantir a compatibilidade com Bitcoin quando você aposta? Deixe-nos descobrir.

BETSOFT GAMING

BetSoft Gaming não é apenas conhecido como o desenvolvedor líder de caça-níqueis 3D no mundo dos cassinos online. Eles também são um dos pioneiros no que diz respeito à produção de slots compatíveis com Bitcoin. Uma mistura de títulos 3D, jogos de jackpot progressivo e máquinas de frutas clássicas está em seu arsenal, que pode ser comumente encontrado nos principais sites de cassino de criptomoeda. Jogos notáveis ​​incluem Good Girl Bad Girl e Arrival.

PRAGMATIC PLAY

Pragmatic Play já percorreu um longo caminho desde seus primeiros dias como o melhor jogo. Hoje, eles são um dos fornecedores mais conceituados no ramo e são conhecidos por desenvolver slots compatíveis com BTC. Alguns deles incluem os caça-níqueis Daily Drops e Wins Jackpot, como o sempre popular Wolf Gold. Se você quer jogar slots justos e com melhores salários, com amplos recursos, então você realmente não pode errar com o portfólio da Pragmatic Play.

ENDORPHINA

Endorphina pode não ser o fornecedor de jogos mais prolífico, mas é um dos pilares quando se trata de slots Bitcoin. Este desenvolvedor de slots BTC gosta de seguir o caminho autêntico quando se trata de desenvolver slots de cassino cripto. Muitos de seus títulos são uma reminiscência dos tipos de títulos que você poderia encontrar jogando em um cassino tradicional, com máquinas de frutas em grande quantidade aumentando suas fileiras.

SPINOMENAL

Spinomenal é, em muitos aspectos, um provedor de software de classificação média. Eles combinaram habilmente muitos dos tipos de recursos que você pode encontrar nos jogos dos desenvolvedores listados acima. Espere alguns caça-níqueis 3D BTC, alguns jogos com jackpots e alguns que são reminiscências a um estilo de jogo retro. Como todos os três desenvolvedores já listados, os slots de Spinomenal são notáveis ​​por estarem amplamente disponíveis na maioria dos principais cassinos de criptomoedas.

MELHORES SITES COM TUDO ACIMA

É claro que você encontrará cassinos de criptomoedas que apresentam jogos de alguns desses desenvolvedores e não de outros. Ao mesmo tempo, porém, você também pode encontrar sites que oferecem a maior parte deles. Na verdade, algumas operadoras são conhecidas por oferecer jogos de todos os desenvolvedores. Por que se contentar com cassinos de segunda categoria quando você pode jogar com os melhores?

