No final da tarde de terça-feira, 27, um foragido da justiça que teve um mandado de prisão expedido pela 2° Vara Criminal de Vilhena cumprido pela Polícia Militar, após ser flagrado quebrando uma medida protetiva solicitada pela ex-companheira.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição se dirigiu até a residência da vítima, localizada na rua Guarapuava, no setor 13, de Vilhena, onde se deparou com I. P. S., que cometia o crime de descumprimento de medida protetiva, uma vez que estava impedido mediante ordem judicial, de se aproximar a menos de 200 metros da ex-companheira.

Em consulta ao nome do suspeito, os militares constataram haver em seu desfavor, um mandado de prisão em aberto, tendo ele sido apresentado na Casa de Detenção para as devidas providências.