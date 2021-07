O vereador de Cacoal, Paulo Henrique (PTB), apresentou na última terça, 27, uma indicação verbal ao deputado federal Coronel Chrisóstomo (PSL), durante reunião com os vereadores na Câmara de Vereadores.

Na oportunidade, o pedido de uma nova agência da CEF para o município de Cacoal se tornou coletivo (ofício 254/2021), dando força e credibilidade ao pedido feito ao parlamentar.

Paulo enfatizou que diante da nova conjuntura, a nova agência oferecerá melhor atendimento aos usuários, sobretudo a população mais carente beneficiada com os programas sociais do Governo Federal. “A implantação dessa nova agência vai contribuir com o desenvolvimento social, econômico e comercial da capital do café”, disse.

A proposição do vereador foi aprovada por unanimidade e prontamente o deputado Chrisóstomo fez ligação ao presidente da Caixa, Pedro Guimarães, reiterando o pedido da Câmara Municipal de Cacoal. “Os clientes da Caixa sofrem diariamente devido a pandemia, pois a estrutura atual não consegue atender a demanda atual. Nossa esperança é a implantação de uma nova agência para realmente melhorar o atendimento, proporcionando conforto e comodidade aos nossos munícipes” enfatizou Dr. Paulo.