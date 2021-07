O deputado Ezequiel Neiva (PTB) se reuniu com a prefeita de Pimenteiras Valéria Garcia (PP), com o vice-prefeito Moizes Penha (PDT), com os vereadores Professor Armindo (PDT) e Clóvis Leiteiro (PDT), e com a secretária de Saúde Thaciany Nery, para debater sobre os investimentos que o parlamentar tem realizado no município, e também sobre as necessidades prioritárias em Pimenteiras. Também participaram da reunião o filho do deputado Wiveslando Neiva e Joaquim do Detran, umas das lideranças na região.

O parlamentar destacou o investimento de R$ 650 mil no município. Ezequiel Neiva explicou que, do total de recursos destinados a Pimenteiras, R$ 240 foram para a construção do porto, obra já executada e que ainda receberá outros R$ 150 mil para melhorias no projeto. Afirmou ainda que outros R$ 200 mil estão na conta da prefeitura, para execução da regularização fundiária urbana, projeto que deve receber ordem de serviço nos próximos dias. Citou também R$ 50 mil assegurados para a fanfarra.

INDICAÇÃO

Na visita à escola estadual Inácio Castro, Ezequiel Neiva recebeu o pedido de reforma da unidade educacional. O deputado constatou a necessidade urgente de melhoria na infraestrutura da escola e disse que apresentará a demanda ao secretário de Educação Suamy Vivecananda.

O parlamentar ressaltou ainda, que o município receberá mais investimentos para o próximo ano. “Tenho alguns pedidos em mãos. Vamos analisar as solicitações e avaliar de que forma poderemos atendê-las”, observou Neiva.

ASFALTAMENTO

Outro ponto destacado pelo parlamentar foi sobre o asfaltamento da rodovia de Pimenteiras. Quando Ezequiel Neiva assumiu a direção-geral do DER, em dezembro de 2015, a obra estava paralisada e corria risco de não ser retomada. Neiva assumiu a responsabilidade sobre o projeto assinou a ordem de reinício do asfaltamento que é o maior investimento já recebido pelo município de Pimenteiras. “Algumas pessoas no governo achavam que o investimento era muito alto para uma cidade tão pequena. Convenci o governo que a obra era importante para Rondônia”, afirmou.