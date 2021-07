Professores, orientadores e supervisores da rede municipal de ensino retomaram o trabalho presencial nas escolas nesta terça-feira, 27.

Por enquanto, os professores estão ministrando as aulas remotas direto da escola. A volta dos alunos às aulas presenciais está prevista para 27 de setembro e, até lá, os profissionais mantêm as aulas remotas e o reforço escolar, além de todo planejamento e preparação para o acolhimento dos alunos de forma presencial.

A coordenadora pedagógica Amanda Areval ressalta que está sendo realizado grande trabalho com comprometimento da equipe para que o retorno seja seguro para todos. “A Secretaria Municipal de Educação, em parceria com os gestores das escolas, estão comprometidos e engajados na organização e preparação de todas as escolas. Isso é fundamental para que o retorno presencial aconteça da melhor forma. Este trabalho coletivo se reforça agora na elaboração do Plano Pedagógico de Retorno, que será finalizado na próxima semana, traçando os caminhos e ações que faremos em nossa rede para receber presencialmente nossos alunos”, explica a coordenadora.

Todos os trabalhadores das escolas já receberam pelo menos a primeira dose da vacina contra a covid-19. A segunda dose será aplicada em meados de setembro. Os servidores receberam também EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), como máscaras e face-shield (protetor facial). Além disso, os alunos também receberão máscaras para serem trocadas durante o período em que estiverem na escola visto que, a princípio, as aulas serão em modo híbrido.

O professor e secretário municipal de Educação, Ronaldo Alevato, explica que todas as medidas possíveis para a segurança do retorno presencial estão sendo tomadas. “Já disponibilizamos álcool em gel, toalhas descartáveis e face-shield. Esse período de organização prévia antes de os alunos virem para a escola é fundamental para garantirmos que tudo esteja certo administrativa, educacional e sanitariamente. Tudo está sendo planejado para assegurar o melhor ensino possível enquanto mantemos nossa preocupação com a saúde de todos”, explica Ronaldo.

A professora Selvina Nonato, da escola municipal Vilma Vieira, destaca a importância da volta dos profissionais da educação. “As expectativas são muitas para esse retorno. Confesso que eu estava um pouco preocupada, mas a equipe gestora da escola me tranquilizou, garantindo nosso retorno seguro, tanto para os pais, alunos, professores e demais servidores. Vejo essa volta como positiva, de estarmos aqui antecipadamente, sendo extremamente necessário para a nossa adaptação e preparação”, explica a professora.