O chefe de gabinete da prefeitura de Chupinguaia, João Higor Chaves e o gerente de hotel, Ademir Carvalho, que vivem juntos há sete anos, decidiram formalizar enlace matrimonial no último sábado, 24, em Vilhena.

Foi o primeiro casamento homoafetivo com uma recepção aberta no município, de acordo com João Higor.

O casamento aconteceu na Quinta dos Pinhais e contou com 140 convidados, seguindo as normas de segurança conforme decreto em vigor no município.

Em mensagem enviada ao Extra de Rondônia, João Higor e Ademir afirmaram que “esse momento representa a realização de um sonho dos dois, que vem planejando já há tempo. A oficialização é da maneira que queríamos com a presença de familiares e pessoas que sempre os apoiaram. Sem dúvida alguma, estamos muitos felizes pois foi tudo como imaginamos. O legal de tudo isso é o carinho e elogios que temos recebidos nas redes sociais”.

João Higor disse, ainda, que o evento só foi possível devido ao apoio dos familiares e parceiros incentivadores, como Edineia (Garden Decorações), Simone (Elo Cerimonial), Eduardo Fernandes (Bistrô da quinta), Jeu Valentim (fotógrafo) e Claudinei Chicone (Som e Iluminação).

Ele também agradeceu os padrinhos de casamento: Sheila Mosso (prefeita de Chupinguaia) e o esposo Jamil Mosso (secretário municipal de Chupinguaia), Rafael Maziero (secretário municipal de Vilhena) e a esposa Larissa, Ivete Cândido e Roberto Angelo (Procuradores no Município de Chupinguaia), Antônio Márcio (gerente do Banco Santander em Porto Velho) e a esposa Adriana, Nikolly Gubert (psicóloga) e Cid Souza (servidor público), Eduardo Fernandes (chefe de cozinha) e Laise Azevedo (servidora pública), e os veterinários Guilherme Padro e Enny Farago.

“E dizer que estamos muitos felizes por essa realização. Obrigado a cada um que participou desse momento nos apoiando e dando força. Vocês fazem parte desse sonho”, encerrou.