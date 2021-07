Conforme anunciado pelo Extra de Rondônia no último sábado (leia mais AQUI), a nova frente fria atingiu Rondônia nesta quarta-feira, 28, com a região de Vilhena registrando as menores temperaturas do Estado.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), através da estação automática, Vilhena registrou mínimas de 11,9°C, às 6h desta quinta-feira, 29.

O Inmet também prevê que Vilhena deve cair a temperatura ainda mais desta sexta-feira, 30, pela ação do ar muito seco.

Por outro lado, a Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informou que massa de ar seco de origem polar vai predominar em Rondônia nesta sexta-feira. A previsão é de um dia ensolarado em todo o Estado. Poucas nuvens se formam ao longo do dia e não há previsão de chuva. Apesar do sol, não fará calor na região devido a atuação da massa de ar polar, que manterá a friagem ativa em todas as regiões rondonienses, com temperaturas baixas principalmente durante a noite e madrugada.