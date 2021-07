A Polícia Federal em Vilhena deflagrou nesta sexta-feira, 30, a “Operação Desconto” visando o cumprimento de 02 mandados de busca e apreensão na residência e no escritório de um despachante.

O caso gira em torno de dezenas de caminhões e reboques comprados por empresas locais e regionais com a suspensão de tributos federais dentro do programa da SUFRAMA com posterior revenda e adulteração de documentos para escapar do pagamento devido a título de IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, COFINS – Contribuição para Fins Sociais e PIS – Programa de Integração Social.

Juntos, esses tributos podem significar desconto de até 40% do valor dos bens, sendo o PIS e o COFINS impostos destinados ao financiamento de benefícios previdenciários (aposentadorias, auxílios concedidos pelo INSS, dentre outros) e também da Saúde.

Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal em Vilhena após representação da Polícia Federal em investigação iniciada há 40 dias.