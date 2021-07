Para os estabelecimentos que se inscreveram no 4º Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena, que acontecerá de 24 de agosto a 14 de setembro, as preparações pré-festival tiveram início com a consultoria do Chef Roberto Escudeiro, iniciada nos dias 26 e 27 de julho, no Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul.

O treinamento, essencial para que os participantes consigam criar o prato do festival baseado no tema da edição “Comida com Afeto” e na cozinha regional, segue de forma online e individual.

Roberto Escudeiro é chef de cozinha com pós-graduação em docência no ensino superior. Atualmente é consultor e docente no Senac/SP e no Instituto Franco Brasileiro de Gastronomia, em Campinas (SP) onde mora. Trabalhou por cinco anos no Senac/AC, em Rio Branco, onde pode conhecer e trabalhar com ingredientes amazônicos. Em 2011, trabalhou ao lado de Alex Atala, renomado chef brasileiro, amante da culinária regional amazônica.

A proposta para os participantes do roteiro gastronômico este ano é a criação de um prato com o conceito comfort food (comida afetiva) utilizando ingredientes amazônicos. “Um grande desafio em uma região onde se tem presente a mistura de cultura de povos de outras regiões do país com os povos indígenas”, pontua Escudeiro. Nas atividades práticas, o chef preparou pratos com técnicas que podem ser aplicadas e desenvolvidas a partir das características dos estabelecimentos participantes.

“Trabalhamos com uma proteína bovina e o peixe, e o conceito de molhos e bases de guarnição. Trouxe um conceito de prato, com produtos à base de ingredientes amazônicos, como o tucupi, que nos dá muitas possibilidades, inclusive de fazer releituras de preparações com o ceviche, um prato peruano, e risoto, que é um prato italiano. Ou seja, trazer essas escolas gastronômicas de outros países e fazer essa combinação, que é um movimento chamado fusion food”.

ROTEIRO GASTRONÔMICO

Os estabelecimentos que vão protagonizar o roteiro gastronômico da 4º edição do Sicoob Sabor são: Bella Fama Pizzaria, Bistrô da Quinta, Kenko Oriental, Manjericão Comida Saldável, Rancho Alegre e Recanto da Praça, na categoria Restaurantes; Caramelle Café e Laranja Lima, na categoria Cafeteria; Catedral e La Isla, na categoria Bares; e Frederico Burguer Bar, Paulo’s Burguer, Quintal Burguer e Touro Loko, na categoria Hamburguerias.

Nesta edição, o festival contemplou também estabelecimentos que trabalham no formato de delivery. Os participantes têm até o dia 6 de julho para desenvolver o seu prato e entregar a ficha técnica. Os pratos criados serão comercializados nos estabelecimentos a partir do dia 25 de agosto. Eles concorrerão ao título Prato do Ano, em sua categoria, e Destaque Empreendedor, o melhor no quesito inovação, recebendo a certificação do festival. Os atendentes também serão avaliados e concorrerão ao título de Garçom do Ano, com premiação de uma Poupança Sicoob no valor de R$ 1,5 mil.