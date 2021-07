A divulgação nesta semana de pesquisa realizada em cidades do centro do Estado trouxe ao lado de “medalhões” da política local o nome do vereador Marcelo Stocco (PTB), de Pimenta Bueno, em boa colocação na sondagem estimulada para a disputa por vagas à Assembleia Legislativa (ALE)

Entre os expoentes políticos de seu município, incluindo ex-prefeito e ex-deputado, Stocco ficou em segundo lugar.

Evangélico, com ligação com a parcela da comunidade adepta aos rodeios, e pertencente a uma família tradicional no empresariado do centro e do sul do Estado, Marcelo Stocco também conta no currículo com uma passagem na administração municipal durante a gestão passada do prefeito reeleito Delgado Araújo (Patriota), de quem faz parte da base de apoio no Poder Legislativo.

Stocco tem pautado sua atuação parlamentar em ações voltadas a todos os setores da administração pública, se destacando na interlocução que faz no encaminhamento das demandas da comunidade ao Executivo. Sensível às questões sociais, e apoiador ferrenho do setor produtivo, o vereador tem chancelado na pesquisa a atuação positiva na atividade parlamentar.

Questionado pela reportagem do Extra der Rondônia acerca de eventual projeto político para o ano que vêm, Stocco declarou estar à disposição do partido para contribuir com a composição da nominata e, ser for este o entendimento dos filiados da legenda e dos grupos que representa, “estou preparado para encarar o desafio”.