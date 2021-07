Por volta das 17h, desta sexta-feira, 30, um morador da Avenida Perimetral, no bairro Cidade Verde II, mobilizou várias guarnições da Polícia Militar (PM), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Corpo de Bombeiros ao ameaçar populares com uma faca.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia no local dos fatos, o agente, que sofre de esquizofrenia, acabou afrontando o trabalhador de uma obra, que o golpeou com uma ripa.

Revoltado, o agente entrou em casa e pegou uma faca, saindo para a rua novamente a procura de seu agressor, mas como não o localizou, ficou na via ameaçando outras pessoas que não tinham nada a ver com situação.

Devido ao distúrbio que o agente sofre, os populares acionaram a PM, que se fez presente com quatro viaturas, inclusive uma unidade de resgate do Corpo do Bombeiros.

Devido a impossibilidade de imobilizar o agente sem colocar em risco sua integridade e a dos militares, a PRF também foi acionada por disponibilizar de armas de choque (taser).

Porém, não foi necessário o uso do imobilizador, pois se aproveitando de um momento de descuido do suspeito, um militar se aproximou por trás e conseguiu desarma-lo golpeando a faca com um cacetete, sendo possível sua contenção e atendimento pelos profissionais do Corpo de Bombeiros.

Apesar de apresentar uma vermelhidão na região das costas causada pelo golpe de madeira que sofreu, o homem não se feriu gravemente.

