Depois de uma estreia relevante na política eleitoral, o servidor público Caio Mendes (PSD), conhecido como “Caio Enfermeiro”, falou com a reportagem do Extra de Rondônia sobre a possibilidade de disputar as eleições do ano que vêm a uma vaga na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE).

“Estou à disposição do meu partido, que vê em meu nome uma alternativa interessante para a composição da nominata, justamente em virtude de meu desempenho nas eleições do ano passado”, disse.

Defensor de causas do funcionalismo, mas também uma voz que se eleva em outras questões relativas às causas de interesse público, Caio ficou em 21º lugar nas eleições a vereador do ano passado em Vilhena, entre um total de quase 300 candidatos, somando 474 votos.

A quantidade de sufrágios foi maior do que dois dos vereadores que acabaram assumindo o mandato em virtude da matemática eleitoral, e Caio ainda foi mais votado do que vereadores que tentaram a reeleição, assim como de lideranças políticas tradicionais da cidade, sendo uma das surpresas do pleito municipal.

“Estou disposto a servir nossa comunidade, e se este for o entendimento de meu partido e da população podem contar comigo”, afirmou.