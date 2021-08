Na última semana, uma moradora do bairro Cohab, de Vilhena, foi presa por um delito inusitado, que foi registrado pelas câmeras de segurança da vítima.

De acordo com o apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima havia colocado vasos de plantas para ornamentar o a frente de seu portão, porém, no início deste mês, sentiu falta de um dos arbustos.

Como possui câmeras de segurança no local, o morador consultou as imagens e viu o momento em que uma mulher se apossou do vaso e foi embora.

Mesmo chateada com a atitude, a vítima não tomou providências, porém, na ultima sexta-feira, 26 dias depois do primeiro furto, a mesma mulher foi flagrada novamente pelo sistema de segurança, furtando outro vaso do local.

Após descobrir que a autora do delito reside nas proximidades de sua casa, o morador foi até a casa dela e avistou seus vasos ornamentando o quintal da suspeita.

Revoltada, a vítima acionou a Polícia Militar, que fez contato com a agente do crime, tendo ela confessado o delito após saber que tinham imagens que comprovavam que ela era a autora dos furtos.

Diante dos fatos, a ladra e os vasos foram apresentados na Delegacia da Polícia Civil para o registro do caso.