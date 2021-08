Quem manda na Educação do Estado? A pergunta é pertinente, porque o Sintero, vivendo ainda os tempos da República Sindicalista, felizmente semisepultada, quer decidir quem manda no ensino público de Rondônia.

Jamais impediu que professores que lecionam nas duas redes (estadual e privada), deixassem de comandar as aulas nas escolas particulares, até antes de se começar a falar em vacinação em massa da categoria. Calou-se, porque na iniciativa privada ele, o poderoso sindicato, não apita. Mas quando trata-se de servir à coletividade, quando se trata de coisa pública, de dinheiro público, vale tudo, até inventar uma tal “greve sanitária”, uma forma de tirar sarro da cara das nossas autoridades e do povo rondoniense.

Felizmente, é do tipo de ação que não vai dar em nada, até porque as maiores autoridades do Estado e suas instituições (incluindo Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Agevisa, Seduc e outras), que formam o gabinete organizado para planejar a volta às aulas presenciais, todas pensam muito mais na sociedade do que a minoria ideológica que domina o Sintero.

Ou seja, o retorno presencial será mesmo na próxima segunda-feira, dia 9, queira ou não a minoria que dita as leis no Sintero. O que a Seduc constatou, nos últimos dias e na sexta-feira, quando a tal “Greve Sanitária” foi anunciada, é que a grande maioria dos professores está se reunindo normalmente nas escolas, preparando a volta presencial. Todos eles estão vacinados com a primeira dose e aguardam a segunda, para os próximos dias, até porque o prazo desta segunda dosagem foi antecipada pelas autoridades sanitárias.

De vez em quando, a gente ainda sonha ficar livre do sindicalismo político-partidário, que tomou conta do Brasil nas últimas décadas. Nadando no dinheiro público, algumas instituições cresceram e se tornaram imensas, formando uma espécie de republiqueta com suas próprias leis e com imenso poder, inclusive de paralisar o país. Aos poucos, essa absurda anomalia foi perdendo a força e a República Sindicalista parou de mamar nas tetas da nossa grana, do dinheiro do povo brasileiro. Mas há ainda, aqui e ali, algumas tentativas de mostrar quem manda.

É o que o Sintero, outra vez, aliás, tenta fazer contra Rondônia. Com meia dúzia de dirigentes e alguns poucos seguidores, que ignoram as necessidades das crianças e de suas famílias, o sindicato cria um factoide, tentando impor vontades e exigindo isso e aquilo, como se ainda tivesse o poder de mando e desmando, como o tinha em tempos petistas.

Claro que o poder ainda pode voltar para eles, caso o povo brasileiro seja tão burro que aceite que retornemos ao atraso e a ladroagem das quadrilhas, que se formaram para assacar nossos cofres, como o fizeram na Petrobras, nos Correios e em tantas outras instituições. Mas, por enquanto, não são mais eles quem mandam. Felizmente. Ou seja, as aulas voltam na segunda que vem!

GRUPO SIC E RONDÔNIA: TRÊS DÉCADAS DE AMOR CORRESPONDIDO

A sexta-feira marcou um dia de grande importância para a história das comunicações de Rondônia. O 30 de julho representou também os 30 anos do Grupo SIC, que reúne emissoras de TV e de rádio e que, embora tenha iniciado antes, como uma pequena empresa, foi a partir de 1991 que começou a se transformar no maior grupo da mídia rondoniense. Criada por Everton Leoni, jornalista, empresário e homem das comunicações durante praticamente toda a sua vida, ao lado do irmão Elton Leoni e hoje já na segunda geração na empresa, com seus filhos Marlon Diego e Thales Róger, o Grupo SIC é um orgulho para o Estado.

Parceiro da Rede Record de Televisão, uma das que mais crescem não só no Brasil, como em outros países, o Grupo SIC chega aos seus 30 anos, atingindo 85 por cento da população de Rondônia. Em breve, instalará mais nove emissoras, para chegar a 95 por cento dos rondonienses de todos os quadrantes. Com uma grande equipe, fazendo jornalismo sério e com uma relação de amor e respeito com seus clientes e telespectadores, o Grupo SIC é um orgulho para todos nós, que vivemos nesta terra abençoada de Rondônia.

RIBAMAR CHEGA NA TERÇA, MAS POSSE DE SAULO AINDA NÃO TEM DATA DEFINIDA

Nesta terça, há troca de cadeiras na Assembleia Legislativa. Assume Ribamar Araújo, na vaga aberta com a cassação do deputado Aélcio da TV. Será um momento difícil para a Mesa Diretora e para o presidente Alex Redano, ao se despedirem de um parlamentar que teve um mandato e meio de boa atuação e convivência com seus pares e, ao mesmo tempo, de alegria, pela chegada de Ribamar, um homem público que há 25 anos atua na política, sem sequer um arranhão em sua reputação e em seu trabalho. Nos próximos dias, pode acontecer uma segunda troca.

Está de saída o deputado Edson Martins, que também teve seus direitos políticos cassados, dessa vez pela Justiça comum, por irregularidades do tempo em que foi prefeito de Urupá e deve assumir seu suplente, Saulo Moreira, de Ariquemes. Saulo também tem problema com a Justiça Eleitoral, incluindo uma condenação. Mas, para ele, ainda há vários recursos, o que não impede sua posse, até que todo o caso tenha transitado em julgado, como ocorreu com os agora ex deputados Aélcio da TV e Edson Martins. A posse de Saulo ainda não foi marcada pela Mesa Diretora da ALE.

PERTO DE 1 MILHÃO DE VACINAS APLICADAS E GUAJARÁ SEM MORTES HÁ UM MÊS

Numa semana, Rondônia recebeu mais de 100 mil doses de vacinas. As últimas 35 mil doses chegaram no sábado à tarde. Com isso, batemos em perto de 1 milhão e 300 mil doses, o que poderia vacinar, com dupla dosagem, quase metade da população do Estado. Até a sexta-feira, já tinham sido aplicadas mais de 940 mil vacinas, das quais 699 mil da primeira dose e outras 242 mil da segunda. Como ainda não foram incluídos nestes números as vacinações de sexta e sábado, pode-se garantir que estamos caminhando, céleres, para que 1 milhão de vacinas sejam aplicadas no Estado.

Várias Prefeituras, que estavam aplicando a imunização de forma lenta, reagiram nas últimas semanas. Entre os vários municípios, o maior destaque ficou para Guajará Mirim, que chegou a ter o maior número de óbitos, proporcionalmente à sua população, em todo o Estado. Hoje, Guajará já aplicou 29.219 doses do total de 49.109 que recebeu, representando 73 por cento de doses já distribuídas. Toda esta recuperação trouxe resultados práticos. Há mais de um mês, desde 28 de junho, Guajará não registrou mais nenhuma morte, o que merece ser comemorado.

CIDADES DE RONDÔNIA TAMBÉM VÃO APOIAR MOBILIZAÇÃO PELO VOTO AUDITÁVEL

O domingo vai marcar mobilizações em todo o país, com apoio ao presidente Bolsonaro e ao voto impresso. Em Rondônia, a ida às ruas está programada em várias cidades, mas pelo menos as duas maiores comunidades estão se mexendo para levar muita gente às carreatas e passeatas. Em Porto Velho, a expectativa é de grande público, no Espaço Alternativo. Não se sabe ainda se, como em outras manifestações semelhantes, o governador Marcos Rocha estará presente ao evento, junto com membros da sua equipe.

Já em Ji-Paraná, o jovem empresário do agronegócio, Bruno Scheid, está comandando a organização de uma grande carreata, que sairá do Marechal Rondon, defronte à Eucatur. No Cone Sul, também haverá ida às ruas pelo voto impresso, embora não haja mais detalhes. A coordenação está com o empresário e pré candidato ao Senado, Jaime Bagattoli. Todas as manifestações estão marcadas para começarem as 16 horas, horário de Rondônia.

MANTER A RODOVIÁRIA ONDE ESTÁ PODE SER UM ERRO PARA O FUTURO DA CAPITAL

Ainda há tempo. A Prefeitura de Porto Velho está preparando um grande projeto para a nova Rodoviária da cidade, uma obra aguardada pela população há décadas. Atualmente, o velho prédio pode ser comparado a uma pequena estação, problemática, feia e sem estrutura, incrustada numa zona nobre da cidade, mas cercada pelo mato e parecendo abandonada.

O problema é a decisão de construir o novo prédio, moderno, movido a energia solar, com reaproveitamento da água das chuvas, com área de alimentação, lojas, estacionamento e até área de lazer, no mesmo local onde hoje está aquilo que se acostumou de apelidar de rodoviária. A Prefeitura alega que o local é ideal, que não há congestionamento do trânsito por causa dos ônibus e que manter a estrutura no centro da cidade seria melhor, mais prático e mais útil.

Seria mesmo, caso Porto Velho parasse no tempo. Dentro de uma década, a cidade, que cresce cada vez mais, precisará pensar de novo no problema, porque o local poderá estar insuportavelmente congestionado, com uma enorme movimentação, até por causa da avenida Jorge Teixeira (BR 319), cada vez mais atolada pelo trânsito pesado. Tomara que o assunto seja revisto, porque se esperamos tantos anos por uma Rodoviária decente, podemos esperar um pouco mais e construir uma para o futuro. Não para o presente.

JUSTIÇA REFORÇA NECESSIDADE DE PROTEÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DOS ADVOGADOS

As prerrogativas dos advogados precisam ser respeitadas! Em resumo, foi isso que decidiu em sua sentença, anulando provas conseguidas pela polícia em operação no escritório de um causídico, o juiz Luis Antônio Sanada Rocha, da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da Justiça rondoniense. No resumo da história, a polícia civil realizou uma ação de manhã cedo, no escritório de um advogado da cidade.

A delegada que comandou a operação avisou representantes da Comissão de Defesa dos Prerrogativas, da OAB, mas deu início na coleta de provas e nas investigações, dentro do local, 16 minutos antes da chegada de algum representante da instituição que representa a advocacia. Ao receber pedido da Procuradoria da OAB, denunciando a irregularidade, o juiz considerou que a legislação foi desrespeitada. Decidiu anular quaisquer provas que tenham sido obtidas. O presidente da OAB rondoniense, Elton Assis e o advogado que está à frente da Comissão de Defesa das Prerrogativas, Felipe Pestana, consideram a decisão um exemplo. E garantem que os direitos legais dos profissionais serão sempre protegidas pela OAB.

REMÉDIOS E ÁLCOOL: EXPLICAÇÃO PARA O CASO SEM PÉ NEM CABEÇA DE JOICE HALSSEMANN?

Está chegando ao fim o mistério? Está sim, segundo o sempre bem informado jornalista Ricardo Noblat (Blog do Noblat). Ele publicou, na última sexta, sobre o tempestuoso caso que envolve uma possível agressão à deputada Joice Hasselmann, que apareceu machucada e, só três dias depois tornou o assunto público, denunciando que seu apartamento teria sido invadido e que ela teria sido agredida, embora não se lembre de nada. Segundo Noblat, há a primeira explicação plausível para o caso, que, até agora, parecia uma história sem pé e nem cabeça.

Ele escreve que “a polícia civil do Distrito Federal está convencida de que a deputada Joice Halssemann foi vítima de um acidente doméstico”. A teoria é de que ela teria ingerido remédios pesados para emagrecer e misturou com bebida alcoólica. O coquetel de medicamentos e álcool teria sido a essência do problema.

Por isso, a perda de memória e uma violenta queda, que lhe teria causado todos os ferimentos. Mesmo que todas as 16 câmeras analisadas não tenham mostrado ninguém entrando ou saindo do seu prédio, que não fosse conhecida, Joice continuava defendendo que alguém entrou na sua casa e a atacou. A verdade começa a aparecer…

PERGUNTINHAS

Você está acompanhando as Olimpíadas de Tóquio? Se está, vibrou mais com as medalhas conquistadas ou ficou mais decepcionado nos esportes em que esperávamos muito mais?