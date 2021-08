Em julho de 2015 chegava em Cerejeiras a filial da loja Portal Ferragens. Acreditando no crescimento do município e no seu desenvolvimento a rede de lojas completou seis anos atendendo a região do Cone Sul.

Contudo, a partir de agora, para melhor atender seus clientes e amigos, a nova loja será reinaugurada nessa segunda-feira, 2, em prédio próprio e em novo endereço com um ambiente amplo e climatizado, além disso, oferecendo os melhores nas linhas que representa.

A Portal Ferragens é revenda e assistência técnica autorizada da marca Stihl e está localizada na Avenida Integração Nacional nº 1617 – Centro de Cerejeiras, telefone (69) 3342 – 2188.

>>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>>