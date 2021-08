@@@ NOVO NINHO

A família Donadon “raiz”, que é formada pelo casal Melki e Rosani, deve mudar de partido para continuar a sobreviver na política. Isso ocorre em virtude do grupo do prefeito Eduardo Japonês, adversário dos Donadon, ter assumido o controle do PSC vilhenense, legenda pela qual Rosani disputou as eleições passadas. O casal de ex-prefeitos deve ir para o DEM.

@@@ EMPRESÁRIO DEVE ENCARAR DESAFIO

E o Democratas de Vilhena deverá ter mesmo candidatura à Assembleia Legislativa em 2.022. O empresário Darci Cerutti, que já foi vice-prefeito e só não disputou as eleições passadas por problemas de ordem pessoal, está se preparando para encarar o desafio. Conhecido como empreendedor e já com histórico de atração de empresas e instituições para se instalar em Vilhena, Cerutti deverá lançar projeto político-eleitoral baseado nesta premissa.

@@@ TUCANO À ALE

Já da Câmara Municipal de Vilhena desta vez só deverá surgir uma candidatura a deputado no próximo pleito. O nome da vez é o de Dhonatan Pagani, que foi o vereador mais votado nas eleições municipais e vem fazendo um bom início de mandato, pelo menos em termos de projeção junto à comunidade. Ele é filiado ao PSDB.

@@@ A BOLA DA VEZ!

Uma antecipação do site está se confirmando. Pressionado pelo PSL, o empresário vilhenense, do ramo da agropecuária, Juca Masutti, também deve disputar as eleições do ano que vêm, concorrendo ao Senado Federal. O pré-candidato é um defensor convicto do presidente Jair Bolsonaro. Conforme comentários na região, Juca é a bola da vez!

@@@ PROMESSA CUMPRE ANIVERSÁRIO I

Vai aqui algo a ser dito a respeito de reportagem feita nesta semana envolvendo o empresário vilhenense Jaime Bagattoli e o controvertido caso da mureta na BR-364 que ele destruiu num rompante de raiva há pouco mais de um ano, e suas consequências, como a promessa de construção de uma rotatória, coisa que o governo federal não cumpriu. O Extra de Rondônia foi criticado por leitores (certamente fanáticos do empresário) em virtude da matéria, primeiro com a ridícula acusação de que se trata de um “site de esquerda”, o que não procede. Aqui não seguimos linha ideológica-partidária, e apanha esquerda, direita, centro, acima, abaixo, compadre, comadre e afilhado. O objetivo aqui é levar ao público notícias de interesse público.

@@@ PROMESSA CUMPRE ANIVERSÁRIO II

Também foi dito que o site estava atacando um empreendedor de forma gratuita, difamando um gerador de empregos. Outra falácia. A matéria não teve o menor cunho de denegrir o empresário e sua importância para a economia local, algo que reconhecemos e valorizamos. A reportagem teve como fim exclusivo relatar um caso verdadeiro e relembrar ao público um compromisso anunciado e não cumprido, que foi a tal da rotatória prometida a ele e anunciada com toda a pompa, que acabou ficando só na conversa. Nada demais, nada de menos, apenas a retomada de um assunto que deu muito o que falar e que foi varrido para baixo do tapete. Simples assim. Em entrevistas, Jaime disse que não é político, mas está agindo como tal. Tem gente animada em comprar um bolo para registrar o fato!

@@@ DEU UM JEITO

Semana passada, a coluna informou a respeito dos esforços que o secretário municipal de esporte de Vilhena, Wellinton Ferreira, faz para agilizar a aquisição de um bebedouro para os desportistas que frequentam o ginásio Jorge Teixeira de Oliveira, já que o equipamento anterior estava estragado há meses, sem nenhuma expectativa dos ex-dirigentes da pasta. Devido aos procedimentos administrativos serem burocráticos, Ferreira providenciou neste sábado, 31, um bebedouro que ficará no ginásio de forma provisória. Os atletas agradecem!

@@@ “DISTRITÃO” ELEITORAL

A bancada de Rondônia está convicta que haverá mudanças na legislação eleitoral já para o pleito do ano que vêm. Seis integrantes da bancada afirmaram ao Extra de Rondônia que o “Distritão” será aprovado, ou seja, ao invés daquela matemática eleitoral complexa, elegem-se os candidatos que fizerem mais votos. Isso decorre da dificuldade dos partidos em conseguir agregar novas lideranças para disputar eleições, posto que os novatos resistem em compor nominatas junto com quem é detentor de mandato concorrendo à reeleição. Há quem diga que tal mudança também corresponde ao início do fim do sistema partidário existente no país.

@@@ GLAUCIONE NA PREFERÊNCIA

O bloqueio de bens da ex-prefeita Glaucione Rodrigues foi comemorado por pré-candidatos a deputado estadual em Cacoal. Muitos acreditam ser o primeiro passo para tirá-la do pleito eleitoral do próximo ano, onde ela desponta como líder na preferência do eleitorado de acordo com as pesquisas.

@@@ CONFÚCIO MOURA NO PÁREO

Conforme o Extra de Rondônia também antecipou em várias matérias e análises, o senador Confúcio Moura confirmou a condição de pré-candidato ao governo do Estado de Rondônia nas eleições do ano que vêm. Moura vem aparecendo muito bem posicionado em pesquisas eleitorais realizadas por todo o Estado, e só fica atrás do também ex-governador Ivo Cassol nas sondagens.

@@@ ROCHA NO PSL

O governador Marcos Rocha, que está com o bloco da pré-campanha à reeleição percorrendo Rondônia de ponta a ponta lançando o programa “Tchau Poeira” está muito propenso a retornar à legenda que o elegeu ao cargo, o PSL. A confirmação oficial acontecerá em breve.

@@@ DEBANDADA TUCANA

A aliança entre PSDB, PSD e DEM parece estar se desfazendo antes mesmo de se consolidar. Tudo indica que os Tucanos devem debandar do grupo, e a aproximação da deputada federal Mariana Carvalho com Marcos Rocha aponta para uma composição entre PSDB e PSL, com ela sendo companheira do governador na sucessão estadual.

@@@ RACHA NA CAPITAL

Isso abre caminho para o PSD e o DEM lançarem a chapa de seus sonhos, com o senador Marcos Rogério concorrendo ao governo, e Expedito Junior saindo do PSDB – legenda da qual perdeu espaço- para o PSD, que é controlado por seu filho, a fim de concorrer ao Senado. Esse racha já vinha se desenhando desde as eleições municipais do ano passado, quando DEM e PSDB estiveram em muitas disputas locais na condição de adversários.

@@@ PRIMEIRA-DAMA NA DISPUTA

Na capital, a primeira-dama Ieda Chaves é nome confirmado para participar das eleições do ano que vêm, concorrendo à Câmara Federal. O maior incentivador de tal projeto é o marido dela, Hildon Chaves, prefeito de Porto Velho.

@@@ EX-GOVERNADOR, DEPUTADO E A PF

Esta semana a Polícia Federal realizou operação em que surgiram como implicados o ex-governador Ivo Cassol e o deputado federal Coronel Chrisóstomo. A reportagem do Extra de Rondônia vai tentar ouvir os dois nos próximos dias para apurar o ocorrido.

@@@ ESPOSA SUBSTITUIU GURGACZ

Para encerrar: Acir Gurgacz, senador e presidente do PDT de Rondônia, não deverá concorrer a reeleição. Porém, ele faz um forte trabalho de organização e reestruturação da legenda a fim de alicerçar projeto político que visa eleger a esposa Ana Gurgacz à vaga que ocupa no Senado Federal.