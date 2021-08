O município de Colorado do Oeste está recebendo obras de asfaltamento executadas com emenda parlamentar individual do deputado Ezequiel Neiva, no valor de R$ 2,3 milhões. A empresa iniciou os trabalhos pela avenida Marechal Rondon, uma das principais vias da região central, repleta de comércios e órgãos públicos, a exemplo da Ciretran, do Ministério Público entre outros. A Marechal Rondon além do asfaltamento será duplicada.

Ezequiel Neiva foi ao município acompanhar in loco o início dos trabalhos. Junto com o prefeito Professor Ribamar e os vereadores Thiago Vieira (PTB) e Wender Pitica (PSB), o deputado percorreu toda a extensão da avenida Marechal Rondon. Acompanhado do filho, Wiveslando Neiva, o parlamentar aproveitou para conversar com os comerciantes locais, que agradeceram o deputado pelo investimento.

Neiva disse que é importante conversar com os moradores da rua, com os comerciantes e constatou que os moradores estão ansiosos pelo asfalto. “Eles fiscalizam a obra em tempo integral, acompanhando o passa a passo do projeto”, observou o deputado ao destacar que logo a população está presenciando a realização de um sonho, que é o asfalto.

O asfalto na avenida Marechal Rondon será nos seguintes trechos: da Av. Tapajós até a Av. Vilhena; da Av. Trombetas a Av. Juruá e Marechal Rondon – da Av. Tapajós a Av. Vilhena. Também serão asfaltadas a rua Seringueiras – da Av. Trombetas a Av. Juruá e a Av. Vilhena – da Av. Marechal Rondon a Rua Tiradentes.

Ezequiel Neiva disse nem sempre poderá acompanhar a execução do projeto, mas que tem representantes no município que estão vistoriando os trabalhos, a exemplo dos vereadores Thiago Vieira e Wender Pitica, do ex-vereador Jedeon e do Tião Almeida, uma das principais lideranças no município.