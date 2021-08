Um assalto a uma residência que aconteceu na noite de domingo, 1, no bairro Novo Cacoal, levou a polícia a prender um casal de posse de uma arma de fogo, em Cacoal.

De acordo com o que consta no boletim de ocorrência, o fato ocorreu na Avenida Getúlio Vargas, onde dois suspeitos armados com pistola invadiram a residência e anunciaram o assalto rendendo os moradores do local fazendo diversas ameaças. Os criminosos fugiram levando uma grande quantidade em ouro pertencente às vítimas.

A Polícia Militar foi acionada e colheu as informações e características dos suspeitos e começaram a realizar buscas na região, quando em dado momento abordaram um homem que batia com a semelhança de um dos envolvidos, porém, não foi localizado nenhum objeto do roubo com o mesmo. Mas com ele foi encontrado uma arma tipo garrucha e duas munições calibre 42.

O suspeito é um velho conhecido da polícia por pertencer a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

O suspeito foi identificado apenas pelo apelido de “Sanguinário”. O homem e a esposa foram encaminhados a delegacia pelo crime de posse de arma de fogo.

Na delegacia, a esposa do suspeito relatou que a arma pertence a ela, mas os policiais não acreditaram na versão da mulher, pois ela estaria assumindo a culpa para livrar o companheiro de mais um processo.

Os dois foram apresentados ao delegado de plantão para as devidas providências.