O mercado brasileiro do boi gordo tem uma tendência de curto prazo de maior propensão a reajustes positivos, de acordo com a consultoria Safras & Mercado.

Segundo o analista Fernando Iglesias, até o final da primeira quinzena de agosto, período que concentra a maior busca por consumo de carne bovina, devemos observar negócios acima da referência média em muitas regiões.

Na B3, os contratos futuros do boi gordo tiveram uma boa sequência de altas interrompida com desvalorização em toda a curva. O ajuste do vencimento para julho passou de R$ 318,75 para R$ 317,85, do outubro foi de R$ 328,55 para R$ 326,15 e do novembro foi de R$ 332,00 para R$ 329,60 por arroba.