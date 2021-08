Na manhã desta terça-feira, 3, o Tribunal do Júri condenou Tiago Ribeiro Bispo, de 21 anos, a pena de 15 anos de prisão, em regime fechado, acusado de assassinar o enfermeiro Clodoaldo Simões, na linha 6, em Cacoal.

Ele é acusado de proferir 37 facadas no crime ocorrido em 18 de janeiro de 2020.

Na época, Tiago, junto com o irmão que era menor de idade e mantinha um relacionamento homoafetivo com a vítima, confessaram o crime.

De acordo com a Polícia Civil, a motivação do crime seria passional, onde o menor tinha um relacionamento extraconjugal com Clodoaldo e estaria fazendo ameaças de contar a esposa sobre o caso. O menor, na época, havia comentado sobre as ameaças com Tiago, planejando como seria realizado o crime.

A vítima teria sido atraída até a porteira de uma casa abandonada que fica na linha vicinal. Houve uso de entorpecentes e, posteriormente, Clodoaldo foi executado com requintes de crueldade, sem chance de defesa.

Logo após o assassinato, os irmãos foram para casa, tomaram banho e, numa moto, se dirigiram até uma área que fica às margens do rio Machado, há quase 6 quilômetros do local do crime. Lá, abandonaram o veículo, queimaram roupas, documentos e jogaram a arma do crime junto com a chave da moto no rio.

Em 3 de fevereiro de 2020, 17 dias após o homicídio, Tiago foi preso e encaminhado ao presídio local; já o menor foi liberado após ser ouvido e, posteriormente, teve o pedido de internação no centro de correção do menor.

A reportagem do Extra de Rondônia acompanhou o julgamento que durou quase 5 horas. O Juiz de Direto da 1ª Vara Criminal de Cacoal, Rogério Montay, decretou pena de 15 anos de prisão em regime fechado.

Familiares da vítima que acompanharam o julgamento saíram emocionados. Em um áudio divulgado nas redes sociais, a ex-prefeita de Cacoal, Maria Simões, irmã de Clodoaldo, agradeceu autoridades do Ministério Público, do Poder Judiciário, dizendo que “a justiça foi feita”

O outro envolvido no crime ainda não foi julgado e aguarda a data para receber a sentença.

>>> OUÇA, ABAIXO, O ÁUDIO DE AGRADECIMENTO DA EX-PREFEITA: