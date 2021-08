Em maio de 2018, a Sicoob Credisul, cooperativa singular do sistema Sicoob com sede em Vilhena, anunciava o seu primeiro bilhão em ativos administrados. Hoje, três anos depois, a cooperativa comemora a chegada aos R$ 4 bilhões e se torna a 5ª maior do Sicoob nacional, entre as 20 maiores cooperativas de crédito do país.

Em cinco meses a Sicoob Credisul cresceu R$ 1 bilhão, mesmo valor que demorou 19 anos para conquistar pela primeira vez. De acordo com Ivan Capra, presidente do conselho de administração da Sicoob Credisul, o crescimento histórico que torna a instituição diferente das demais, é reflexo da confiança que os cooperados têm na cooperativa.

“Estamos no seleto grupo das melhores instituições financeiras cooperativas do país, com um crescimento que surpreende até a nós mesmos, reflexo da confiança que os cooperados têm na instituição e dos benefícios que oferecemos como agente de desenvolvimento. Desde a equipe da ponta, que faz o trabalho com garra e brilho nos olhos, até os gerentes, diretoria e conselho. O cooperado percebe isso quando vai à agência, a disposição de querer fazer sempre o melhor”, define.

Atualmente, a Sicoob Credisul é constituída por 56 mil cooperados em 40 agências nos Estados de Rondônia, Amazonas, Acre e Mato Grosso. Para Capra, os R$ 4 bilhões em ativos administrados pela instituição representam um número para mensurar, pois o maior ativo da cooperativa é a cooperação.

“Temos como cooperados grandes empresas das regiões onde atuamos, trazendo e fazendo negócios conosco e fortalecendo a nossa instituição. A cooperação tem esse poder de multiplicar, ela une pessoas e empresas, e torna tudo muito maior pela união de todos”.