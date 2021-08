No final da tarde de segunda-feira, 02, um morador do setor 22, de Vilhena teve uma surpresa ao chegar em casa vindo de um município vizinho, pois se deparou com um ladrão dentro de seu imóvel.

No calor do momento, a vítima não pensou duas vezes e se apossou de um pedaço de madeira com o qual golpeou o suspeito, mas mesmo assim, ele conseguiu fugir.

A Polícia Militar foi acionada, mas não localizou o agente, que entrou por uma janela de vidro, porém, não conseguiu levar dana da vítima.