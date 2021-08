Na manhã desta terça-feira, 3, a Secretaria Municipal de Educação de Cacoal (SEMED) realizou a entrega de 400 notebooks a educadores da rede municipal de ensino, em solenidade que contou com a presença de diversas autoridades.

No ato, a prefeitura também recebeu 10 ônibus novos para o transporte escolar.

Logo após a abertura da solenidade, que ocorreu no auditório da CEMADERON, a presidente do Conselho Municipal de Educação de Cacoal, Silvana Santos, afirmou que nessa data a SEMED deu um passo memorável, com a entrega desses notebooks, ressaltando que não existe gastos em educação, mas investimentos cujos resultados beneficiarão à toda a sociedade.

O secretário de educação, Gildeon Alves da Cruz, destacou que a educação em Cacoal é vista com um olhar diferenciado e a entrega desses 400 notebooks para professores, diretores e supervisores prova isto. Ele ressaltou, ainda, a importância do trabalho de cada servidor da SEMED, não importando o cargo ou função que ocupa, e externou sua gratidão a todos eles.

O prefeito Adailton Fúria (PSD) cumprimentou a parceria de todos os envolvidos nesse projeto de implantação do sistema “Educa Brasil” e a aquisição de computadores, ressaltando o seu compromisso com a educação do Município.

“Investir em frota própria para o transporte escolar foi uma meta que traçamos no início de nosso mandato. Hoje eu digo para vocês que o bem mais precioso que tenho são os meus filhos e não quero que eles ou os filhos dos cacoalenses sejam transportados em sucatas e ônibus velhos”, ressaltou.

De acordo com o prefeito, hoje o município gasta quase R$ 8 milhões por ano em contratos com empresas privadas que fazem o transporte escolar e garantiu que investimentos como esses são muito caros e não seriam possíveis sem o apoio da bancada federal.

Ele expressou sua gratidão à deputada federal Jaqueline Cassol, que esteve presente no ato e foi responsável pela liberação dos recursos para a compra de mais de 10 ônibus novos.