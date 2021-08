Em sessão ordinária na terça-feira 03, o deputado Cirone Deiró (Podemos) destacou a importância da construção e retomada de obras vitais para o fortalecimento do agronegócio em Rondônia, que beneficiam os produtores rurais, a comunidade em geral e aumenta, segundo ele de forma rápida e significativa, a arrecadação estadual.

Deiró abriu o discurso felicitando o governador Marcos Rocha e o diretor-geral do DER, Elias Rezende, pela ponte em concreto e aço que está sendo executada em Parecis. Ele disse que serviço semelhante precisa ser executado na ponte sobre o rio Araras, no município de Primavera, onde centenas de carretas passam diariamente pelo local. Segundo ele, está sendo realizada uma manutenção e é necessário fazer a licitação para uma obra de qualidade e definitiva.

O parlamentar destacou que na ponte sobre o rio Ribeirão em Espigão do Oeste, com 60 metros de extensão, o governo anuncia uma obra com recursos de cerca de R$ 6 milhões. Trata-se, segundo informou, de um investimento fundamental. Ainda em Espigão, ele pediu a recuperação de 23 quilômetros na Rodovia do Café até Divinópolis.

Cobrou ainda a recuperação da RO 471 entre Ministro Andreaza e Rondolândia-MT. Deiró também pediu a conclusão de 18 quilômetros, com asfalto de boa qualidade, na chamada Estrada do Porto, na capital. Conforme observou, o serviço vai impedir o tráfego pesado de mais de mil carretas na região urbana de Porto Velho.

O deputado também solicitou a construção de 4 quilômetros de estrada na rodovia do Boi, entre Corumbiara e Parecis. Ele disse que esse serviço vai evitar um percurso a mais de 190 quilômetros. Por último, Cirone Deiró cobrou iluminação na ponte próximo ao aeroporto de Cacoal.