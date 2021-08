O escrivão da Polícia Federal aposentado identificado pelas iniciais R.T.A.N., de 56 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira 04, pela PM, suspeito de provocar lesões que resultaram na morte de sua a ex-esposa Rosilene Chaves de Oliveira, 46 anos.

O caso aconteceu na Avenida Calama, no bairro Aponiã. Ele negou as acusações e disse que estava fazendo sexo com a mulher.

Segundo a ocorrência policial, uma guarnição foi chamada por duas pessoas, informando sobre uma mulher caída em uma residência. Os policiais chegaram e viram o policial aposentado em cima da ex-esposa, batendo no peito dela. Os policiais afirmaram que o homem estava aparentemente embriagado e Rosilene já sem vida.

Acionada uma ambulância do Samu, a morte foi confirmada e o médico disse que havia suspeitas que a vítima sofreu agressões, que a levaram a morte. Já o perito criminal informou que a vítima tinha lesões no peito e no rosto.

O policial federal aposentado disse aos policiais militares que eles estavam fazendo sexo e a mulher passou mal e que teria iniciado procedimentos de massagens cardíacas. Testemunhas, no entanto, garantem que Raimundo estava agredindo a vítima com socos no peito com força excessiva, além de também tapas no rosto. Ele também disse que estavam separados há cerca de um ano e buscavam a reconciliação.