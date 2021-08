A Polícia Civil (PC) prendeu na tarde desta quarta-feira, 4, Josimar Aparecido Ferreira suspeito da prática do crime de homicídio contra a vítima Alciso Donizete da Silva no dia 4 de junho de 2021, no período da tarde na Zona Rural do município de Cerejeiras-RO. Relembre (AQUI) e (AQUI).

Após diligências investigatórias foi possível dar cumprimento ao mandado de prisão temporária expedido pela 2ª Vara Criminal de Cerejeiras-RO contra Josimar que foi preso em Vitória da União, distrito de Corumbiara.

A Polícia Civil ainda segue na procura de Aneilson Rosa da Costa, também suspeito de participação no crime de homicídio que se encontra foragido e reitera a solicitação de apoio da população com informações sobre o paradeiro de Aneilson que podem ser repassadas através do telefone (69) 3342-2436 (WhatsApp), de sorte que tais informações podem ser recebidas de forma anônima sendo mantido o sigilo absoluto da fonte.

O mandado de prisão do investigado encontra-se cadastrado no Banco Nacional do CNJ.

Alerta-se ainda que eventual auxílio a foragido da justiça, pode ensejar a responsabilização do autor do fato pelo crime de Favorecimento Pessoal previsto no art. 348 do Código Penal.