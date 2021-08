Os 200 beneficiários do programa Crédito Fundiário do Governo Federal, no município de Primavera de Rondônia estão enfrentando um drama devido terem recebido terrenos na fazenda Flor da Selva e não poderem construir suas habitações e nem trabalharem na terra, devido à ponte do rio Arara, situada na kapa 24 da RO- 494 , único ponte de acesso ao local, estar em condições degradantes.

De acordo com uma das representantes dos beneficiados, que encaminhou imagens da referida ponte para a reportagem do Extra de Rondônia, o local sempre esteve em péssimas condições e os reparos não estão sendo suficientes parta suportar a demanda devido o fluxo ter aumentando após a distribuição dos lotes.

Como a situação é visivelmente de risco para os futuros moradores, eles estão impossibilitados de se mudarem para a propriedade, pois as construções de casas estão paradas, devido não ser possível a passagem de veículos que transportem os materiais de construção e nem escoarem a produção rural.

Afirmando já ter procurado assistência nos órgãos públicos competentes e através de vereadores, a denunciante alega que nada tem sido feito e a cada dia a situação da ponte piora prejudicando a todos que dependem dela.

A reportagem do site entrou em contato com a ouvidoria do Departamento de Estradas e Rodagens – DER de Primavera de Rondônia e foi informada de que a manutenção da ponta prevista para ter início ainda hoje.