Na última segunda-feira, 02, a Rua Pedro Diniz da Costa, que passa na frente do 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros, no bairro Bela Vista de Vilhena, passou a ser preferencial desde a Avenida Brasil até a Álvaro José Gonçalves para facilitar a saída das unidades de resgate.

Porém, mesmo a Prefeitura Municipal divulgando antecipadamente em suas páginas nas redes sociais sobre a troca do fluxo preferencial no local, a força do hábito dos moradores, que acostumados com a antiga regra passam sem olhar que as palavras de PARE mudaram de posição, um acidente foi registrado já na manhã do dia seguinte.

Na ocasião, a condutora de um veículo Fox de cor preta seguia pela Rua Pedro Diniz, quando teve seu veículo atingido por uma motocicleta, cujo piloto não obedeceu às novas regras e atravessou sem respeitar a sinalização.

Apesar de ter se revoltado com a condutora do carro dizendo que estava certo, pois estava transitando em um das avenidas que corta a referida rua, o motociclista logo se deu conta da mudança na sinalização e fugiu do local deixando a motorista com um prejuízo de R$ 2 mil.

De acordo com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal, mesmo o local estando devidamente sinalizado, serão reforçadas as campanhas de divulgação nos veículos de comunicação do município no decorrer desta semana, para alertar os motoristas e pilotos sobre as novas regras na via, vigentes há apenas 2 dias.