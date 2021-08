A Secretaria Municipal de Trânsito de Vilhena realizou na última semana, duas alterações na sinalização de ruas e avenidas, com a desativação de um semáforo no Centro da cidade e a mudança de fluxo preferencial no bairro Bela Vista.

Na última segunda-feira, 02, a Rua Pedro Diniz da Costa (1805) passou a ser preferencial no trecho entre as avenidas Brasil e Álvaro José Gonçalves, para facilitar a saída das viaturas do Corpo de Bombeiros e dar mais agilidade nos atendimentos.

Já na quarta-feira, 04, semáforo da Avenida Capitão Castro, esquina com a Rua Getúlio Vargas foi desativado para que o trânsito possa fluir mais rapidamente, devido à redução no fluxo de veículos no local.

“Contamos com a colaboração de todos no respeito às leis de trânsito, pois a sinalização todos conhecem e pedimos atenção, sempre. Trabalhamos diariamente para garantir que todas as ruas estejam bem sinalizadas e pedimos que entrem em contato conosco sempre que houver alguma avenida ou rua que precise de mais sinalização”, afirmou o Secretário Municipal de Trânsito, Roccio Cândido.