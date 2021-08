Em homenagem ao aniversário de 38 anos de emancipação político-administrativa do município de Cerejeiras o deputado estadual Chiquinho da Emater emitiu uma nota parabenizando os populares.

>>>Confira a nota:

Hoje 05 de agosto comemoramos o aniversário de Cerejeiras completando seus 38 anos de muita história e desenvolvimento em nossa Rondônia.

Quero parabenizar o povo de Cerejeiras, gente de bem, batalhadores que com seu trabalho diário constrói o desenvolvimento do município de Cerejeiras. Parabéns Cerejeiras, com carinho, do deputado Chiquinho da Emater.