O Brasil conquistou mais uma medalha no skate em Tóquio 2020! Nesta quinta-feira (5), Pedro Barros foi o 2º lugar na modalidade park e garantiu a 3ª prata para o país no esporte. Antes, Rayssa Leal e Kelvin Hoefler já tinham brilhado no street.

Os outros brasileiros na final desta quinta ficaram no quase. Pedro Quintas caiu em suas três voltas e foi apenas o 8º, enquanto Luiz Francisco, o Luizinho, por muito pouco não garantiu o bronze. Ele teve um 83.14 como sua melhor nota, muito pouco abaixo do norte-americano Cory Juneau (84.13), que ficou com o bronze.

O ouro foi para o australiano Keegan Palmer, que fez duas apresentações incríveis e teve o 95.83 como a nota para garantir o lugar mais alto no pódio. Pedro garantiu o prata com um 86.14.

A final

A disputa já começou em alto nível. Primeiro a ir para a pista, Cory Juneau fez uma bela volta e recebeu 82.15, colocando pressão em todos os outros atletas. Ele só não esperava a apresentação praticamente perfeita de Palmer, que tirou incríveis 94.04.

Foi a vez de Pedro Barros, grande nome da modalidade em todo mundo. E ele fez jus à fama: 86.14, assumindo a segunda posição.

Luizinho também foi bem na primeira volta: 80.24, enquanto Pedro Quintas caiu e ficou com 4.35.

Cientes das excelentes primeiras apresentações, os dois líderes arriscaram e caíram na segunda volta. Os únicos que melhoraram suas notas foram Juneau: 84.13, o que não foi suficiente para melhorar sua terceira posição e Luizinho. O brasileiro fez uma volta espetacular, mas caiu no fim e teve 80.62.

Na terceira e última volta, Keegan Palmer voltou a dar espetáculo e melhorou ainda mais a sua nota: 95.83. Pressionado, Pedro Barros forçou muito e acabou errando, encerrando a sua participação com o 86.14 como a melhor nota, o suficiente para garantir o prata.

A emoção durou até o final. Luiz Francisco foi o último a se apresentar, mas o 83.14 não superou os três medalhistas na prova.

Veja a classificação final do skate park masculino

1) Keegan Palmer (AUS) – 95.83

2) Pedro Barros (BRA) – 86.14

3) Cory Juneau (EUA) – 84.13

4) Luiz Francisco (BRA) – 83.14

5) Kieran Woolley (AUS) – 82.04

6) Steven Piniero (PUR) – 75.17

7) Vincent Matheron (FRA) – 42.33

8) Pedro Quintas (BRA) – 38.47