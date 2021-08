Nesta quinta-feira 05, o município de Cerejeiras celebra seu aniversário de 38 anos de emancipação político-administrativa. De família pioneira em Cerejeiras, o deputado Ezequiel Neiva destaca o comprometimento dos desbravadores que deram início à formação da cidade, fala sobre o seu empenho com o desenvolvimento, cita investimentos que já destinou e garante ainda mais recursos.



Ezequiel Neiva afirma que a sua história está entrelaçada com a de Cerejeiras. Disse que sua família chegou no início de 1980. “Meus pais sabiam que era uma terra promissora. Hoje comemoro seu aniversário com orgulho porque nas suas ruas, encontro parte da minha história”, afirmou o parlamentar.

“Ah, como o tempo passa rápido! Parece que foi ontem que nossa família chegou a Cerejeiras, terra próspera, cercada de gente trabalhadora. O resultado está aí, uma das cidades que mais se desenvolveu ao longo desses anos de emancipação político-administrativa.

“É uma honra saber que minha família faz parte de toda essa história. Meu pai, saudoso Adelino Neiva foi o primeiro prefeito eleito de Cerejeiras. Fui agraciado por Deus com o mesmo dom, e desde o meu primeiro mandato, como deputado estadual, assim também enquanto diretor-geral do DER, busquei sempre ao máximo contribuir com Cerejeiras através de melhorias e destinando muitos recursos para essa terra com vocação maternal. Grande mãe, tão calorosa e abundante, rica de tudo que faz sentido na vida. Sinto-me honrado em poder dizer que sou o parlamentar que mais destinou recursos para Cerejeiras nesta legislatura”, destacou ele.

“Este aniversário, de modo especial, passaremos exercendo o cuidado com o outro, sendo solidários. E ao final desse contexto de pandemia, com sabor de vitória, retomaremos a nossa rotina de vivenciarmos o dia-a-dia com alegria. Estamos diante de uma aniversariante que, mesmo em tempos de isolamento social, nunca deixou, ou deixará, de abraçar a todos nós, com um amor e acolhimento que são só seus. Estabeleci minha vida pessoal, profissional e um vínculo eterno com essa cidade. Parabéns minha amada Cerejeiras!”, concluiu o parlamentar.