A Sicoob Credisul, cooperativa de crédito com sede em Vilhena, foi condecorada com o “Troféu Fidelidade” ao alcançar o primeiro lugar na Campanha Nacional de Vendas (CNV) com o produto Sipag, em volume nominal, referente ao ano de 2020. A cooperativa obteve o maior faturamento nas maquininhas Sipag no Brasil, no mesmo ano em que comemorou a marca de R$ 1 bilhão em faturamento.

O prêmio “Troféu Fidelidade” foi criado pelo Banco Sicoob como forma de valorizar o cooperativismo de crédito, como também, reconhecer o papel fundamental que esse modelo tem na construção de uma vida econômica sólida e próspera para o país. O formato do troféu, um cisne dourado, simboliza a fidelidade das cooperativas e dos associados.

Ivan Capra, presidente do conselho administrativo da Sicoob Credisul, agradeceu os associados pela conquista. “Essa é a maior declaração de confiança que recebemos de nossos cooperados, que acreditam e trazem seus negócios para a cooperativa, gerando grandes resultados em todas as regiões onde estamos estabelecidos”, declarou.

Isaías Batista, gerente de produtos e serviços da Sicoob Credisul, destacou o excelente desempenho das equipes durante o ano. “Esse troféu é nosso! Graças a uma equipe que tem paixão pelo uniforme e pelo o que faz. Que possamos em 2021 trazer mais conquistas como essa”, agradeceu.

A premiação estimula o crescimento e fortalecimento do cooperativismo no Brasil, com produtos e serviços de qualidade sendo ofertados para empreendedores individuais, micros-empreendedores, médias empresas e sociedade em geral.

