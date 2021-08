Na manhã de quarta-feira, 04, as atletas do time feminino de futebol do Barcelona de Vilhena se reuniram em uma boa ação para reforçarem o estoque de sangue do Hemocentro, que há um ano vem sofrendo com a baixa no fluxo de doadores.

O time mostrou que é bom em trabalhe de equipe também fora dos campos, pois as 10 doadoras fizeram a diferença no reabastecimento de bolsas de sangue da unidade, que além de atender a demanda do Hospital Regional, fornece material para outros municípios do Cone Sul.

Lembrando que quem tiver interesse em ser um doador é só procurar o Hemocentro, que fica localizado na BR-174, em frente ao supermercado Irmãos Gonçalves, às segundas e sextas-feiras das 07:00 às 12:00h, e nas terças, quartas e quintas-feiras das 07:00 às 18:00h, ou agendar através dos telefones (69) 3321-5147 / 99240-6211. Salve vidas, doe sangue.