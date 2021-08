Na terça-feira 03, o deputado estadual Alex Silva (Republicanos), encaminhou ofício à Superintendência de Gestão de Gastos Públicos Administrativos (SUGESP), solicitando a disponibilização do serviço de atendimento da unidade móvel do “Tudo Aqui”, para o distrito de Rio Pardo, localizado há 160 km de Porto Velho.

Devido à pandemia da Covid-19, as atividades do “Tudo Aqui” ficaram suspensas por um longo período de tempo, e agora, mediante a um calendário atenderá aos municípios e distritos através da unidade móvel.

Todavia, o distrito de Rio Pardo não se encontra no cronograma do governo, e mediante a isso, o parlamentar solicitou a inclusão do serviço para que a população e todos os moradores da região em situação de vulnerabilidade e distantes dos centros de atendimento, também venham a ser beneficiados.

“Segundo o calendário disponibilizado pela SUGESP, a unidade móvel estará no próximo mês de setembro no distrito de Buritis, e a população dos distritos próximos que não estiverem no cronograma, deveriam ir até lá para buscar o atendimento. Porém, Buritis fica há uma distância de aproximadamente 48 km do distrito de Rio Pardo, o que equivale à 1h26 de viagem, e muitos moradores não teriam condições de chegar até Buritis e acabariam ficando sem os serviços necessários, como a emissão de documentos”, relatou Alex Silva.