Por volta das 12h, desta quinta-feira, 5, efetivos da polícia localizaram o primeiro suspeito de cometer crimes de furto no município de Cacoal.

De acordo com o boletim de ocorrência, os polícias receberam informações de quem seriam os criminosos que estariam realizando arrastões de motocicletas em toda a cidade.

Durante um patrulhamento de rotina no Bairro Village do Sol I, no cruzamento entre as ruas Raimundo Faustino Filho e Carlos Henrique de Oliveira Motta, o foragido da Justiça, identificado como J., de 35 anos, que estava conduzindo a motocicleta, de cor vermelha, utilizada no crime.

De imediato, ao avistar a viatura, o suspeito tentou empreender fuga, porém acabou perdendo o controle do veículo e bateu no meio fio e no párachoque da viatura, caindo ao solo tendo várias escoriações pelo corpo. Ele foi levado ao Hospital Heuro e, logo após os atendimentos necessários, foi encaminhado à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência.

Já na delegacia, J. entregou outro comparsa que também faz uso da tornozeleira e é responsável em guardar os veículos furtados.

Os dois suspeitos assumiram a autoria de pelo menos dois furtos de motocicletas realizados nesta semana, inclusive do veículo de um funcionário da TV Suruí.

Um terceiro envolvido que faz a troca das motocicletas por drogas não foi localizado.

O suspeito responsável pela negociação das motocicletas foi identificado como vulgo “Polaquinho”. Conforme a polícia, o grupo criminoso sempre procurava as motocicletas mais fáceis de serem subtraídas e recebiam como pagamento dos crimes uma pequena quantidade de crack.

Os veículos furtados eram escondidos em um apartamento localizado na rua dos Suruís, no bairro floresta. Os policiais fizeram buscas na casa, mas não foram encontradas.

Um dos suspeitos chegou a alegar à polícia que as motocicletas já haviam sido retiradas e encaminhadas para outro local, que na verdade a polícia desconfia que já foram levadas para a Bolívia.