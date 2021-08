Na quinta-feira, 05, um ladrão audacioso, foi detido por populares após invadir uma casa localizada no bairro Jardim Primavera, em Vilhena e dissimular que estava no local esperando uma marmita, ao ser flagrado pelo sogro da vítima.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, quando chegou à casa do genro que estava trancada, a testemunha passou pelo portão e foi direto para a área de serviço, onde se deparou com um desconhecido próximo uma das janelas.

Ao questionar o suspeito sobre o que fazia no local, este dissimulou que estava esperando uma marmita e tirou a atenção da testemunha para poder fugir, fazendo com que ela desviasse o olhar ao afirmar que teria alguém atrás dela.

Mesmo correndo pelas vias e pulando muros de residências, o suspeito acabou sendo contido pelo sogro da vítima e por populares até a chegada da Polícia Militar.

Apesar do agente estar em posse apenas de um par de chinelos e um boné de propriedade do morador, dentro da casa os militares encontraram uma mochila contendo dois notebooks, que o agente havia deixado preparado para levar.

Diante dos fatos, o jovem foi apresentado na Delegacia da Polícia civil para o registro do caso.