Após indicações ao Governo de Rondônia, para a instalação de uma unidade Corpo de Bombeiros (CB) no município de Colorado do Oeste, o deputado Ezequiel Neiva (PTB) avançou em mais uma ação a fim de tornar realidade o sonho da instalação em Colorado.

Em reunião com o comandante-geral do CBM, coronel BM Nivaldo de Azevedo Ferreira, o parlamentar firmou compromisso para a compra de um caminhão de combate a incêndios à unidade. Também participaram da reunião o coordenador de Planejamento, Orçamento e Finanças do CBM, major BM Constantino, e o filho do deputado, Wiveslando Neiva.

O coronel Nivaldo Ferreira disse que o governo trabalha para melhorar a infraestrutura do Corpo de bombeiros em todo o Estado. Afirmou que a implantação da unidade em Colorado do Oeste faz parte desse planejamento. Disse ainda o projeto do prédio logo estará pronto. O major Constantino explicou que já foram iniciados os levantamentos para o valor do caminhão que poderá atender as necessidades da população de Colorado.

Ezequiel Neiva destacou que atualmente as ocorrências de incêndios do município são atendidas pela unidade dos Bombeiros de Cerejeiras, distante 40 quilômetros. “A unidade do Corpo de Bombeiros de Cerejeiras foi outra solicitação minha, durante o primeiro mandato”, enfatizou o parlamentar.