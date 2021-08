O advogado Márcio Nogueira, pré-candidato a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rondônia (OAB/RO), se reúne na sexta-feira 06, com criminalistas para debater desafios e propostas para a advocacia rondoniense.

Será mais uma etapa dos encontros com os diversos setores da profissão que têm sido organizados pelo movimento “Juntos pela Advocacia”. Lideranças importantes no Estado, como o atual presidente da OAB/RO Elton Assis, e o conselheiro federal da OAB por Rondônia Andrey Cavalcante, já declararam apoio ao movimento.

Os encontros, conta o pré-candidato, servem principalmente para ouvir as demandas dos profissionais e destacar o caráter participativo de sua plataforma de propostas para a OAB/RO.

“Quem quer presidir um órgão plural, complexo e tão essencial para a sociedade, como a OAB, precisa ouvir seus pares. Nossa gestão, além de preservar os avanços conquistados nos últimos anos, lutará por uma advocacia moderna, inclusiva e capaz de transformar a vida das pessoas”, diz ele.

Na quarta-feira 04, Márcio Nogueira esteve com advogados trabalhistas em reunião promovida por Aline Silva, presidente da Associação Rondoniense da Advocacia Trabalhista (Aronatra). No último fim de semana, foi a vez dos presidentes da “OAB Jovem” das subseções no Estado. E na sexta passada, o pré-candidato se reuniu com conselheiros estaduais da ordem.

Aos 40 anos, Márcio Nogueira é advogado desde 2004 e atua na OAB/RO desde 2013. Atualmente, é secretário-geral da ordem e já presidiu a Comissão de Defesa de Prerrogativas.

A reunião desta sexta-feira será no restaurante Vista do Madeira, no Triângulo, a partir das 19h. Em seguida, haverá um jantar de confraternização.