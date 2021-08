Na madrugada deste sábado, um foragido da justiça do Estado do Paraná foi recapturado pela Polícia Militar de Vilhena, transitando pela Rua Paraíba, no Setor 19.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, W. P. S., de 40 anos foi visto pela guarnição em atitude suspeita próximo a uma residência e durante abordagem, foi constatado haver em aberto um mandado de prisão em seu desfavor, expedido há 1 ano pela Vara Criminal do Município de Rolândia/PR, devido ele ter se evadido do regime semiaberto, enquanto cumpria pena pelo crime de furto.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil para o registro de sua recaptura e para no período da manhã ser apresentado na unidade prisional competente.