Na noite de sábado, 07, um adolescente protagonizou uma cena de filme de ação, porém, com perígos reais, ao empreender fuga da Polícia Militar por várias ruas, avenidas e BR de Vilhena, em uma motocicleta e com uma pessoa na garupa.

Desrespeitando placas e sentidos únicos de direção, o adolescente pulou canteiros e calçadas desde a avenida 1705, esquina com avenida Rondônia, no bairro Jardim Primavera, passando pelo setor 19, Jardim América e Jardim Eldorado.

Colocando em risco a vida dele, do carona e de terceiros, o piloto não desistiu de seu intento até conseguir despistar as guarnições, que em dado momento desviaram o foco para a captura do suspeito que estava na garupa e que nas proximidades da Prefeitura Municipal, saltou do veículo e tentou dar continuada a fuga a pé.

Lesionado na queda, o carona foi capturado e afirmou que o piloto é menor de idade e que ambos tinham acabado de ingerir bebidas alcoólicas em uma distribuidora localizada na avenida Curitiba.

Após a identificação do piloto, que não foi localizo, através de contato com um tio dele, o carona foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil para o registro do caso, onde foi autuado pelo crime de corrupção de menores.