Ao participar da sessão da Câmara de Vereadores da “Capital do Café”, o deputado Cirone Deiró parabenizou os parlamentares pela parceria de trabalho em prol do desenvolvimento do município.

Cirone aproveitou a oportunidade para fazer um breve relato sobre seu esforço para conseguir destinar recursos via emenda parlamentar e especialmente aqueles recursos extra orçamentário que estão sendo liberado pelo governador Marcos Rocha para a execução de obras de infraestrutura e melhoria em diversas áreas do desenvolvimento local. Durante o encontro o deputado também entregou aos vereadores mais uma nota de empenho no valor de R$ 1 milhão referente ao convênio 030/2018.

De acordo com o deputado Cirone, o convênio 030/2018, firmado entre o Governo de Rondônia com a Prefeitura de Cacoal contemplava inicialmente a liberação de R$ 8,5 milhões para a execução de obras de pavimentação em CBUQ de cerca de nove quilômetros de ruas e avenidas em diversos bairros de Cacoal.

Em seu pronunciamento Cirone lembrou que no início do seu mandato na Assembleia Legislativa, esse convênio estava cancelado por falta de financeiro e dotação orçamentaria. “Depois que assumi o mandato de deputado estadual fui me inteirar sobre as necessidades de investimentos em infraestrutura para Cacoal. Além de outras demandas, identifiquei esse convênio que previa a execução de nove quilômetros de pavimentação asfáltica para atender milhares de famílias em diferentes bairros”, explicou.

Segundo o deputado, diante da importância dos recursos para realizar as obras de pavimentação tão esperada pela população, ele passou a trabalhar junto a equipe técnica do governo para reverter o cancelamento do referido convênio e garantir os recursos financeiros para a execução das obras em sua totalidade.

“Foram dias intermináveis de reuniões com a equipe técnica do executivo trabalhando para reverter o cancelamento e identificar os recursos para garantir a execução do referido convênio. Vencida essa etapa, contei com a sensibilidade e compromisso do governador Marcos Rocha para liberar os recursos que já somam R$ 6 milhões do total de R$ 8,5 milhões do convênio”, comemorou ao registrar que a contra partida da Prefeitura de Cacoal ao final da execução do referido convênio será de R$ 1,3 milhão.

Cirone falou ainda sobre os recursos que já estão na conta da Prefeitura de Cacoal para a execução das obras de reforma e melhorias na rodoviária e farmácia central que juntos somam mais de R$ 2 milhões. Além dos recursos destinados para as obras de drenagem na avenida Uirapuru, pavimentação asfáltica da avenida Miguel Arcanjo e tantas outras, a exemplo da construção da galeria no Anel Viário.

“São obras estruturantes que eram aguardadas há muitos anos pelos cacoalenses. Meu esforço tem sido no sentido de resolver prioritariamente os problemas mais graves”, destacou ao agradecer a parceria de trabalho do prefeito Adailton Fúria para a licitação dos projetos.

Além das obras em infraestrutura o deputado Cirone Deiró tem trabalho para atender reivindicações na saúde, agricultura, desenvolvimento econômico com a geração de emprego e renda. Ele citou o trabalho que foi feito junto a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) para resolver problemas que o complexo hospitalar de Cacoal tem enfrentado.

“As necessidades foram apresentadas ao secretário, agora estamos na fase de acompanhar as medidas para solucioná-las. A instalação do mamógrafo digital, com coleta de biópsia, permite que os pacientes façam o exame na própria unidade hospitalar. Esse equipamento ainda faz parte de uma emenda do ex-deputado federal Nilton Capixaba”, concluiu.

O presidente da Câmara, vereador João Paulo Pichek reconheceu o trabalho do deputado em prol do desenvolvimento do município de Cacoal. “Todos os cacoalenses ganham com o esforço do deputado Cirone”,afirmou.

Para o vereador Zivan Almeida o trabalho do deputado Cirone Deiró tem colocado o município de Cacoal em posição de destaque. “Os recursos liberados pelo deputado Cirone em parceria com o governador Marcos Rocha tem impactado de forma positiva o desenvolvimento local e contribuído para a melhoria de vida das pessoas”, concluiu .