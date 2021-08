Uma guarnição, comandada pelo Aluno a Sargento Claudiovick juntamente com o Cabo J. Passos e Soldado Gabriel, salvou uma criança, de 1 ano de idade, que estava engasgada no bairro Village do Sol, em Cacoal.

Os policiais foram acionados via 190 e, ao chegarem no local, se depararam com a criança engasgada e já desacordada.

De imediato, um dos policiais colocou a vítima em uma viatura e, no trajeto para o hospital, foram realizados os primeiros procedimentos de socorro, através de massagem e Reanimação Cardiopulmonar (R.C.P).

Conforme informações obtidas pelo Extra de Rondônia, após alguns segundos de procedimentos, a criança voltou a respirar e deu os primeiros sinais de choro, trazendo um ar de tranqüilidade aos policiais e aos familiares que estavam desesperados com a situação.

No hospital Materno Infantil, a equipe médica de pronto já realizou todos os procedimentos médicos, onde foi observado que a criança precisaria ficar internada, pois apresentava um quadro febril muito alto e que havia desmaiado devido a uma convulsão causada pela febre.

Emocionados, os efetivos da Lei que prestaram o socorro relataram emocionados o sentimento de ver o bebê reagindo aos procedimentos.

OUTROS CASOS

Não é a primeira vez que o caso acontece em Cacoal. Há quase dois meses, a Sargento Carleane, do 4º BPM, também salvou uma criança que estava engasgada.